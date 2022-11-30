Документальный анимационный фильм “Рассвет Авроры” режиссера Инны Саакян, получивший государственную финансовую поддержку, уже завоевал ряд наград на международных кинофестивалях.

Один из ведущих источников развлекательных новостей в США и Канаде — Hollywood First Look, — обнародовал свое видение номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Согласно Hollywood First Look, в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за премию «Оскар» могут побороться 8 стран со следующими фильмами: Армения — «Рассвет Авроры», Бразилия — «Марс 1», Хорватия — «Безопасное место», Израиль — «Кинотеатр «Сабайя»», Япония — «План 75», Ливан — «Ящик памяти», Сербия — «Мрак», Тайвань — «Проклятый Асура».

Напомним, что номинанты будут объявлены 24 января 2023 года, а 95-я церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года в театре «Долби» (Dolby Theatre) в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Ведущим церемонии будет Джимми Киммел.

Отметим, что документальный анимационный фильм “Рассвет Авроры” режиссера Инны Саакян, получивший государственную финансовую поддержку, уже завоевал ряд наград на международных кинофестивалях. В частности, в этом году стал победителем в номинации “Лучший анимационный фильм” на Азиатско-Тихоокеанской кинопремии Asia Pasific Screen Award (APSA), а также удостоился награды в номинации “Лучший Балтийский продюсер фильмов совместного производства” в конкурсной программе “Балтика” Таллиннского международного кинофестиваля “Тёмные ночи” (PÖFF- Tallinn Black Nights Film Festival).

Напомним, что “Рассвет Авроры” — это документальный анимационный фильм, представляющий историю жизни легендарной Авроры Мардиганян (Аршалуйс Мартиканян), пережившей ужасы геноцида 1915 года. Фильм армяно-немецко-литовского совместного производства получил государственную финансовую поддержку от Национального киноцентра Армении и самого крупного европейского фонда ”Евримаж” (Армения выступила в роли мажоритарного совместного производителя).

Компании-производители: “Барс Медиа”, “Gebrueder Beetz Filmproduktion”, “Artbox Laisvalaikio Klubas”). Режиссёр и автор сценария Инна Саакян, продюсеры — Вардан Оганесян, Кристиан Бетц, Юсте Михайлинайте. Фильм создан благодаря научному вкладу Института “Зорян” и на основе Архива устной истории Геноцида армян (Торонто).