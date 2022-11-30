«Квартет Арсена Петросяна” с программой «Душа — как дорога» блестяще выступил в ряде европейских стран. Концерты коллектива прошли с 15 по 22 ноября в Чехии, Швейцарии, Латвии и Румынии.

Как сообщила «РА» пиар-специалист Роза Григорян, первый концерт квартета состоялся 15 ноября в Брненской филармонии в Чехии. Затем, 16 ноября, состоялся концерт в Доме культуры в Биле (Швейцария), а на следующий день в зале Културмаркт г. Цюриха. Далее квартет отправился в Латвию, где исполнил армянскую музыку 19 ноября в концертном зале «Горс» города Резекне, а 20 ноября — в концертном зале «Great Amber» в Лиепае. Последние входят в число лучших концертных залов стран Балтии, и здесь ​​армянская музыка была представлена впервые. Тур завершился 22 ноября в Румынии, выступлением в рамках концерта на музыкальном фестивале Bucharest Early Music в зале Национальной галереи Бухареста.

Программа «Дорога — как душа» («Hokin Janapar»), которую коллектив представил на всех концертах, включала армянские народные, духовные и классические ашугские мелодии. Так же называется и альбом Арсена Петросяна, который был выпущен в Лондоне и широко разошелся по всему миру.

«Зрители с величайшей теплотой приняли армянскую музыку и постигли армянскую душу. Должен с радостью констатировать, что публика была впечатлена нашими выступлениями: зрители подходили к нам после концерта, задавали вопросы об Армении и говорили, что будут рады приехать в нашу страну, чтобы увидеть и открыть для себя ее. И я очень рад, что мы языком культуры в какой-то степени способствуем развитию туризма в нашей стране. Такого рода концертные туры позволяют иностранцам открыть для себя Армению и делают ее привлекательной», — отметил музыкант. К слову, после концертов латвийская пресса (Baltcis News, BOBE и др.) назвали Арсена Петросяна послом армянской народной музыки (Armenian Folk Music Ambassador).

По словам Арсена, очень трогательной была и реакция местной армянской диаспоры, представители которой подходили после концертов, благодарили и высказывали теплые пожелания. «Зрителям также очень понравилось, что мы рассказываем об инструментах, представляем произведения, историю нашей армянской музыки. Такой формат им интересен», — подчеркивает он.

В составе квартета, помимо Арсена Петросяна выступают Астхик Снецунц (канон), Владимир Папикян (сантур) и Аветис Кеосеян (перкуссия).

Следует отметить, что на всех концертах присутствовали руководители и представители различных ведомств данных стран, профессионалы музыкальной сферы. На концертах присутствовали и послы Армении в данных странах, в частности, Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Чехии Ашот Овакимян и Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в Румынии Сергей Минасян.

Концерт в Чехии прошел под патронатом посла РА, в Латвии в проведении концертов поддержку оказало посольство Армении, а концерт в Бухаресте прошел при поддержке Союза армян Румынии в лице его председателя Варужана Восканяна и всего коллектива.

Добавим, что Арсен Петросян родился в 1994 году в Чаренцаване. Несмотря на свой юный возраст, Арсен ведет активную международную деятельность, идя по стопам и следуя советам Мастера Дживана Гаспаряна и своего учителя Геворга Дабагяна. В то же время Арсен проложил себе путь к успеху через различные совместные проекты: он работал с легендарным рок-гитаристом Стивом Хакеттом (в свое время ведущим гитаристом прогрессив-рок группы «Genesis»), композитором Ихабом Дарвишем, исполнителем на уде Омаром Баширом и другими.

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Арсен Петросян гастролировал по странам Европы, Северной Америки, Центральной Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Его выступления транслировались на таких авторитетных музыкальных каналах, как Medici.tv, Mezzo TV, BR-KLASSIK, а также на BBC Persia и других медиа. Первый сольный альбом Арсена Петросяна «Чаренцаван. Музыка для дудука» вышел в 2015 году в США и имел большой успех.