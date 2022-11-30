29 ноября вооруженные силы Азербайджана с применением огнестрельного оружия нарушили режим прекращения огня на восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах, отметив, что с армянской стороны потерь нет.

О нарушении режима прекращения огня доложили командованию российских миротворческих сил.

В то же время Минобороны Азербайджана распространило сообщение, что 29 ноября около 18:10 Армия обороны открыла огонь по азербайджанским позициям, расположенным на оккупированных территориях Аскеранского района Республики Арцах, что является очередной дезинформацией. По состоянию на 10:00 30 ноября ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна.