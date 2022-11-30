Сборная Армении по пауэрлифтингу (силовое троеборье) в польском городе Шедлец приняла в розыгрыше Кубка мира по пауэрлифтингу по версии XPC и завоевала 16 золотых медалей. В составе сборной Армении были 18 спортсменов: подростки, молодые и взрослые.

Ара Хачатрян из Гюмри (90 кг) стал абсолютным победителем соревнований за Кубок среди взрослых с мировым рекордом и завоевал золотую медаль, Ашот Петросян (90 кг) был признан абсолютным победителем среди юношей.

Геворг Алексанян (100 кг), Айк Афян (100 кг) и Макар Тамразян (67,5 кг) стали победителями взрослых соревнований и установили рекорд Европы. Армен Никогосян (56 кг) и Мелсик Мартиросян (60 кг) завоевали золотые медали в юношеской борьбе, также установив рекорд Европы.

Эдгар Бадалян (60 кг), Нарек Тамразян (67,5 кг), Камо Егоян (75 кг), Артем Солоян (90 кг), Гор Ованнисян (100 кг), Карен Петросян (110 кг), Артавазд Аракелян (125 кг), Арам Маргарян (125 кг) также были признаны победителями в своих весовых категориях

Четырехкратной чемпионкой мира среди женщин стала майор полиции Жанна Шахназарян.

В командном зачете сборная Армении заняла первое место. Армянские спортсмены выехали на соревнования под руководством президента Федерации силового троеборья Армении и главного тренера команды Гагика Сарояна.

В чемпионате мира по пауэрлифтингу и по жиму лежа приняли участие около 600 спортсменов из 15 стран мира.По словам президента Федерации силового троеборья Армении Гагика Сарояна, это был последний международный турнир команды в этом году. 17-18 декабря в недавно отремонтированном спортивном зале Воскеата пройдет чемпионат Армении по силовому троеборью.