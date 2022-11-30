10-11 декабря CyHub Armenia проведет в Ереване конкурс кибербезопасности Capture the Flag.

Как сообщает «Арменпресс», цель конкурса — способствовать развитию сектора кибербезопасности страны.

Capture the Flag — международный формат соревнований по компьютерной безопасности, в котором участники должны использовать образовательные упражнения и задания по обеспечению компьютерной безопасности, а также отреагировать на кибератаки, которые могут произойти в реальной жизни.Возрастных ограничений для участия в конкурсе CTF 2022 нет, участвовать могут все желающие. Для участия необходимо заполнить следующую заявку: