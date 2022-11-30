Санкции Запада, примененные к России, не оказали негативного влияния на Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил заместитель председателя правления Евразийского банка развития, координатор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян в ходе видео-моста Москва-Минск-Бишкек-Ереван, который был организован на платформе Международного информационного агентства «Россия сегодня» и посвящен конкурсу Фонда цифровых инициатив ЕАБР. «Мы как международная организация имеем мандат на работу в рамках ЕАЭС. Другими словами, наши партнеры — государства-члены ЕАЭС, и никаких санкций друг к другу они не применяют. За время деятельности фонда мы не ощутили негативных последствий санкций», — отметил он.