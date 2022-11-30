Армения не считает, что переговорный процесс с Азербайджаном зашел в тупик.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил председатель комиссии по внешним связям Национального собрания Эдуард Агаджанян, отвечая на вопрос, говорит ли отмена встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, намеченной на 7 декабря, о тупике в переговорном процессе и возможности новых приграничных столкновений.

«Мы не считаем ситуацию тупиковой. Мы всего лишь фиксируем, что было четкое соглашение, и Республика Армения не отказывается от этого соглашения. С этой точки зрения позиция и практика Азербайджана не новы. Бывали и другие случаи, когда азербайджанская сторона отказывалась от участия во встречах согласно первоначальной договоренности, что не очень позитивно, но мы не считаем, что этот процесс зашел в тупик», — как сообщает «Арменпресс», сказал Агаджанян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча, запланированная на 7 декабря в Брюсселе, не состоится, отметив, что армянская сторона согласна на встречу только при участии президента Франции Эммануэля Макрона, следовательно, встреча не состоится.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в свою очередь сообщил, что в ходе состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи была достигнута договоренность о следующей встрече. Министр иностранных дел подчеркнул, что Армения продолжает придерживаться этого соглашения и еще раз выражает готовность к встрече между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана, президентом Франции и президентом Европейского Совета в приемлемые сроки.