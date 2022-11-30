Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы внедрения системы всеобщего декларирования доходов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие вице-премьеры Мгер Григорян и Амбарцум Матевосян, руководители заинтересованных ведомств, председатели головных комиссий НС и другие должностные лица.

Были обсуждены предпринятые к настоящему времени шаги по внедрению системы всеобщего декларирования доходов и запланированные на ближайшее будущее планы. В частности, состоялся обмен мнениями по работе системы, максимальному упрощению процесса декларирования и другим вопросам.

Премьер-министр отметил важность внедрения вышеупомянутого института и подчеркнул, что он будет иметь ключевое значение в отношениях между государством и гражданином. Никол Пашинян выразил уверенность, что внедрение системы всеобщего декларирования доходов будет способствовать не только обеспечению прозрачности, развитию человеческого капитала, но и будет иметь значительный антикоррупционный эффект.