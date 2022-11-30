30 ноября, по состоянию на 20:00, в Джермуке, Сисиане, Горисе, на Сараванском и Мегринском перевалах идет снег, в Севанском и Гаварском районах — снег с дождём.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе фонда «Дорожный департамент», в Масисе, Арташате, Арарате, Ехегнадзоре, Капане, Апаране, Арагаце, Эчмиадзине, Ани, Ахуряне, Наири, Котайке, Раздане, Армавире, Баграмяне, Иджеване, Берде, Мартуни, Варденисе и Ноемберяне идут дожди.

На автодорогах Ноемберянского, Горисского и Дилижанского районов туман, видимость 40-60 метров.

Все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание аварий и пробок водителям рекомендуется использовать зимние шины.