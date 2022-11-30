Министр обороны Армении Сурен Папикян 30 ноября в сопровождении начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны, генерал-майора Эдварда Асряна посетил армейский корпус N.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.

В ходе визита министр Папикян ознакомился со строительными и инженерными работами в приграничной зоне.

Затем Сурен Папикян провел встречу с солдатами учебного батальона корпуса. В ходе беседы, поинтересовавшись службой призывников, их морально-психологическим состоянием, тренировочным процессом, министр обороны представил подробности проводимых в оборонной сфере реформ и внедряемых новых программах.

В конце визита министр ознакомился с ходом строительных работ в одной из воинских частей.