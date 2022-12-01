На полях 29-го министерского заседания ОБСЕ министр иностранных дел Армении 1 декабря встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием партнерства между Арменией и Евросоюзом, обменялись мнениями о расширении двусторонней повестки.

В ходе встречи вопросы региональной стабильности и безопасности были в центре внимания Арарата Мирзояна и Жозепа Борреля.

Министр Мирзоян подчеркнул приверженность армянской стороны установлению мира на Южном Кавказе и высоко оценил содействие ЕС в этом направлении. Глава МИД Армении отметил, что неконструктивная позиция и максималистские устремления Азербайджана препятствуют усилиям по достижению мира и способствуют повышению вероятности эскалации. Была подчеркнута необходимость устранения последствий азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Армении.

Собеседники подчеркнули важность размещения наблюдательской миссии ЕС в Армении и обсудили вопросы, касающиеся ее деятельности.