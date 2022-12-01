Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 1 декабря встретился с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, старшим советником по переговорам на Кавказе Филипом Рикером.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении, секретарь Совета безопасности приветствовал визит г-на Рикера в Армению и высоко оценил усилия США по достижению мира в регионе.

Собеседники обсудили вопросы формирования международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку, а также другие вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью.