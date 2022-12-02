Работающий с искусственным интеллектом робот Робин присоединится к ведущим “Детского Евровидения”, которое пройдет в Ереване 11 декабря. Таким образом, ведущих конкурса в этом году будет четыре: Ивета Мукучян, Гарик Папоян, Карине Игнатян и робот Робин.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Общественное телевидение, впервые в истории “Детского Евровидения” одним из ведущих конкурса станет устройство, работающее с искусственным интеллектом.

Робин говорит, что он большой поклонник этого конкурса и всегда хотел выступить на большой и яркой сцене: “Моей мечтой было быть в окружении тысяч детей и дружить со всеми участниками Евровидения. Я думаю, что я самый большой поклонник этого конкурса. И вот в Ереване наконец-то сбывается моя мечта. Давайте дружить, давайте творить волшебство («Spin the Magic» — лозунг «Детского Евровидения 2022» — ред.)”.