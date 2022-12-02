Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян в польском городе Лодзь принял участие в 29-м министерском заседании ОБСЕ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян выступил с речью, в которой отметил:

“Уважаемые коллеги,

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить председательствующую в ОБСЕ Польшу за председательство в организации в течение года и за организацию этой встречи.

Этот год был отмечен огромными вызовами для архитектуры европейской безопасности. Мы постоянно становимся свидетелями нарушений наших обязательств, в том числе десяти принципов Хельсинкского Заключительного акта. К сожалению, Южный Кавказ является одним из тех регионов, где мы сталкиваемся с продолжающимся применением силы и угрозой применения силы. Наш сосед Азербайджан не только продолжает свою максималистскую и воинственную риторику, но и военную агрессию против суверенитета и территориальной целостности Армении.

13-14 сентября текущего года Азербайджан развязал ничем не спровоцированную агрессию, оккупировав около 140 квадратных километров суверенной территории Армении. Это было третье крупномасштабное нападение на Армению с момента подписания Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В результате этой агрессии мы имеем 233 жертвы, в том числе среди мирных жителей, тысячи внутренне перемещенных граждан Армении, нанесен серьезный экономический и экологический ущерб населенным пунктам и гражданской инфраструктуре. Самые жестокие проявления военных преступлений, в том числе внесудебные казни и пытки армянских военнослужащих, являются характерным признаком азербайджанской агрессии.

Мы хотели бы выразить признательность тем партнерам, которые не гнушаются указывать на агрессора и во всеуслышание говорят о необходимости надлежащего расследования военных преступлений и наказания исполнителей. Не менее важно потребовать полного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенных территорий Армении. Их постоянное присутствие на международно признанных территориях Армении является серьезным вызовом хрупкому миру и стабильности в нашем регионе.

Более того, в марте и августе этого года Азербайджан продолжил свои провокационные и агрессивные действия против армян Нагорного Карабаха. Грубо нарушив Трехсторонние заявления, Азербайджан фактически провел этническую чистку еще одного населенного пункта Нагорного Карабаха и попытался воспрепятствовать функционированию Лачинского коридора, являющегося «дорогой жизни» для более 120 тысяч человек.

Дамы и господа,

В нынешних условиях трудно размышлять о достижении мира в какой-то одной части региона ОБСЕ. Тем не менее, правительство Армении проявило политическую волю и предпринимает решительные шаги, чтобы открыть новую эру мира и стабильности на Южном Кавказе.

Несмотря на частые провокации с азербайджанской стороны, мы не прекращали переговоров по нормализации наших отношений, разблокированию всех транспортных и экономических коммуникаций, делимитации и безопасности границ. Позвольте четко констатировать: Армения готова приступить к разблокированию коммуникаций, как только Азербайджан согласится с тем, что все дороги должны работать при полном соблюдении нашего суверенитета, территориальной целостности и национального законодательства.

Процесс делимитации нашей государственной границы не должен превращаться в механизм выдвижения территориальных претензий к Армении и поэтому должен осуществляться на основании карт, имеющих правовые основания. В этом отношении договоренности, достигнутые в Праге и Сочи в этом году, в частности обязательство осуществить делимитацию на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, будут способствовать этому процессу.

Мы считаем, что вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха также должен решаться комплексно. Эти вопросы всегда были в центре мирного процесса под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Уважаемые коллеги,

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить признательность Армении и дальнейшую поддержку миссиям, развернутым ЕС и ОБСЕ для оценки и мониторинга ситуации на земле. В нынешних условиях, когда Азербайджан надуманными обвинениями прикрывает применение силы против Армении, международное присутствие на местах и четкое отношение к агрессии и государству-агрессору важны как никогда.

Мы по-прежнему считаем, что ОБСЕ, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, механизмы ОБСЕ с их накопленными знаниями и опытом могут и должны способствовать укреплению стабильности и установлению прочного и длительного мира в нашем регионе.

Спасибо”.