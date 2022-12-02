Находящийся в Ереване американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Филип Рикер выступил с видеообращением, отметив, что это его второй визит в Армению после вступления в должность.

Как сообщает Арменпресс, в видеообращении Рикер отмечает, что на него по-прежнему производит впечатление приверженность Армении общедемократическим ценностям, вопреки стоящим перед страной вызовам.

«Эта приверженность представляет собой будущее Армении и всего Южного Кавказа. Я благодарен за важные и продуктивные встречи, которые я провел с правительством, особенно с премьер-министром Пашиняном, министром иностранных дел Мирзояном, а также с представителями гражданского общества и другими заинтересованными сторонами здесь, в Ереване. Подобные встречи у меня были в начале недели в Баку, а также в Тбилиси.

Соединенные Штаты на самом высоком уровне, в лице госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джека Салливана, вовлечены и поддерживают прямые армяно-азербайджанские переговоры. Мы привержены обеспечению мирного будущего в регионе Южного Кавказа», — отметил он.

По словам дипломата, постоянный прямой диалог, то есть не военные действия, а дипломатия, является ключом к решению проблем и достижению прочного мира.«Все мы понимаем, что это непросто, но я хочу повторить наблюдение госсекретаря Блинкена во время встречи с министрами иностранных дел Мирзояном и Байрамовым. Он сказал, что Соединенные Штаты готовы сделать все возможное, чтобы поддержать ваши усилия по построению прочного мира», — заключил Рикер.