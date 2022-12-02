Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян коснулся заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по поводу Алма-Атинской декларации.

Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что признание Арменией Алма-Атинской декларации означает признание Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана. На просьбу журналиста прокомментировать заявление Лаврова, т.к., по словам последнего получается, что вопрос статуса Нагорного Карабаха нельзя оставлять на будущее, Агаджанян ответил:

«Думаю, нет необходимости комментировать заявление Лаврова. Позиция Армении по переговорам и процессу, подробности и детали переговоров с Россией опубликованы. Думаю, Сергей Лавров не сказал ничего нового, и я не могу ничего добавить.

Думаю, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию, Армения не упустила никакой возможности, и это не означает, что через длительное время не будет возможности вновь обратиться к статусу.

На самом деле предложение оставить [вопрос о статусе Нагорного Карабаха — ред.] на потом было сделано Россией, и армянская сторона согласилась. Предполагается, что оценка ее возможности и невозможности, да, должна быть озвучена Россией, в зависимости от того, на какой документ ссылается армянская сторона, но и в зависимости от того, насколько Россия, как посредник, способна реализовать эти предложения, учитывая, что армянская сторона заявила, в том числе и публично, что выступает за такое решение.

Предполагается, что Азербайджан не согласен, но давайте зафиксируем, что Армения согласилась, зафиксируем, что предложение было сделано. Этот вопрос никак не связан с Алма-Атинским документом, он связан только и только с тем, насколько наши российские партнеры могут воплотить это предложение в жизнь в текущей ситуации», — подчеркнул Агаджанян.