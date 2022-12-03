Соединенные Штаты Америки будут и впредь поддерживать дипломатию, которая приведет к миру на Южном Кавказе и решению проблем между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Соединенные Штаты активно взаимодействовали со сторонами, чтобы помочь создать мирное будущее на Южном Кавказе. Мы провели две трехсторонние встречи между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь США Блинкен продолжал поддерживать телефонную связь со сторонами. На последней встрече министры иностранных дел договорились ускорить переговоры, чтобы организовать еще одну встречу в ближайшие недели», — отметил Прайс.

Он подчеркнул, что обе стороны выразили признательность американской стороне за организацию этой министерской встречи.

«Конечно, мы надеемся, что диалог и конструктивная атмосфера между двумя странами будут продолжаться, поскольку мы продолжаем поддерживать дипломатию, направленную на достижение прочного мира и решение проблем между двумя странами», — сказал спикер ГД США.

В Вашингтоне 7 ноября состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с госсекретарем США Блинкеном.