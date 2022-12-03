Азербайджанцы начали масштабную провокацию в Арцахе

Что известно к этому часу?

Некоторое время назад группа азербайджанцев в гражданской форме одежды в районе перекрестка Шуши-Карин перекрыла трассу Степанакерт-Горис под предлогом экологической безопасности. Об этом сообщает Инфоштаб Арцаха.

Очевидно, что этим шагом Азербайджан совершает провокацию, чтобы перерезать сухопутную связь между Арменией и Арцахом и подвергнуть мирное население психологическому террору.

Командование РМК в Арцахе надлежащим образом проинформировано об инциденте. Уполномоченные государственные органы Арцаха принимают все возможные меры для урегулирования ситуации.

Как и предполагалось, Азербайджан пошел на провокацию. Причем провокация в первую очередь направлена против миротворцев и России.

Артак Бегларян: Группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла единственную дорогу Арцах-Армения на участке Шуши

«Они выдвигают строгo формальные экологические рассуждения, однако очевидно, что это организованный властями Азербайджана теракт в отношении 120 000 жителей Арцаха.

Дорога уже около 2 часов остается закрытой, что грозит нашему населению надвигающейся гуманитарной катастрофой. Российские миротворцы информированы и занимаются ситуацией.

Этой очевидной провокацией Азербайджан преследует цель, посредством психологического терроризма и блокирования связи с внешним миром, осуществить гуманитарную катастрофу и этническую чистку в Арцахе.

Еще одной мишенью азербайджанской стороны является РМК, поскольку безопасность этой дороги гарантирована Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Следовательно, Азербайджан не только совершает грубейшее нарушение прав человека и международного гуманитарного права, но и нарушает взятые на себя обязательства по части этой дороги», — написал советник госминистра Арцаха Артак Бегларян в своем Telegram-канале.

Единственная магистраль, соединяющая Арцах с Арменией, более двух часов остается закрытой

Как сообщалось ранее, группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла трассу на участке Шуши под лживым экологическим предлогом

«С целью открытия дороги уполномоченные представители дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил продолжают вести активные переговоры с азербайджанской стороной. В целях скорейшего решения проблемы уполномоченные государственные органы Арцаха находятся в оперативной связи с командованием миротворческих сил.

В случае изменения ситуации общественность будет надлежащим образом проинформирована», — говорится в новом сообщении Инфоштаба Арцаха.