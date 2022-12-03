Закрывая трассу Степанакерт-Горис, Азербайджан пытается продвинуть свою антиармянскую политику, парализовать Арцах, что является ударом в том числе и по российской миротворческой миссии.

Такое убеждение в беседе с Арменпресс высказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Арцах Давид Бабян, комментируя очередную провокацию со стороны Азербайджана.

Он отметил, что подобным провокациям азербайджанцев удивляться не стоит. «От них можно ожидать всего. Они пытаются терроризировать, они пытаются настойчиво продвигать свою антиармянскую политику, парализовать Арцах, они нарушают международные нормы… это удар по российской миротворческой миссии, это удар по всему», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, международное сообщество должно сделать из всего этого очень четкие выводы. «Международное сообщество должно оказать давление на Азербайджан, другого выхода нет. Осуждение безусловно необходимо, но должны быть предприняты шаги, нельзя ограничиваться одними только словами», — сказал Бабаян, добавив при этом, что сейчас действительно не время для этого.

Бабаян заверил, что Арцах стоит. Принимаются все меры для разрешения ситуации. Российские миротворцы в курсе инцидента, принимаются все меры для восстановления связи.

Ранее стало известно, что в районе перекрестка Шуши-Карин так группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла трассу Степанакерт-Горис — по экологическим соображениям.

Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

«Очевидно, что Азербайджан этим шагом идет на провокацию, чтобы прервать сухопутную связь между Арменией и Арцахом и оказать на мирное население психологический террор», — говорилось в сообщении.