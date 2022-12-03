Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян требует от основных акторов международного сообщества принятия целенаправленных и жестких карательных и превентивных мер против неоднократных проявлений политики запугивания и геноцида, проводимой Азербайджаном в отношении народа Арцаха.

Как передает Арменпресс, Степанян подчеркнул это, комментируя преднамеренное закрытие азербайджанцами автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией.

«Умышленное закрытие Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах и Армению, является очередным проявлением политики запугивания и геноцида в отношении народа Арцаха.

3 декабря 2022 года после полудня по ложным экологическим причинам азербайджанская сторона перекрыла трассу Степанакерт-Горис на участке Шуши, которая является единственной дорогой, связывающей Арцах с внешним миром.

На данный момент 120 тысяч жителей Арцаха находятся в полной блокаде, столкнувшись с надвигающейся гуманитарной катастрофой, преступно ответственными за которую являются азербайджанские власти, — подчеркнул Омбудсмен Арцаха.

Степанян напоминает, что с момента установления режима прекращения огня мы неоднократно становились свидетелями преднамеренного нападения Азербайджана на инфраструктуру Арцаха с целью нарушения нормальной жизни в Арцахе, а также действий, направленных на срыв её функционирования, что является составляющим элементом общей политики этнической чистки Арцаха. Более того, в последнее время азербайджанская сторона постоянно придумывала ложные информационные поводы для легитимации возможного закрытия дороги.

Омбудсмен Арцаха подчеркивает также, что о повторении подобных угроз сообщалось посредством различных каналов и средств. В следствие отсутствия надлежащего и целенаправленного механизма предотвращения, азербайджанская сторона действует безнаказанно, чему должен быть положен конец.

«Следовательно, я призываю и требую от основных игроков международного сообщества точечными и жесткими шагами принять карательные и превентивные меры, иначе повторение подобных случаев и гуманитарной катастрофы неизбежно», — завершил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Ранее 3 декабря стало известно, что в районе перекрестка Шуши-Карин так группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла трассу Степанакерт-Горис — по экологическим соображениям.

Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

«Очевидно, что Азербайджан этим шагом идет на провокацию, чтобы прервать сухопутную связь между Арменией и Арцахом и оказать на мирное население психологический террор», — говорилось в сообщении.