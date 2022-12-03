Депутат парламента Испании Джон Иньярриту посетил Джермук, ознакомился с последствиями агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникации Национального Собрания Республики Армения.

«В парламенте Испании мы вовлечены в процессы, связанные с рассмотрением и озвучиванием армянских вопросов. Конгресс депутатов Испании единогласно принял заявление, осуждающее вторжение азербайджанских сил на суверенную территорию Армении и призывающее вернуться на прежние позиции», — сказал Иньярриту.

Депутата сопровождала депутат фракции «Гражданский договор» Национального Собрания Армении, руководитель группы дружбы Армения-Испания Татевик Гаспарян.

Парламентарии посетили санаторий «Джермук», Кечутское кладбище и Канатную дорогу, пострадавшие в результате азербайджанской агрессии.

Испанский депутат отметил, что по возвращении в свою страну представит своим коллегам ущерб, нанесенный курортному городу в результате применения Азербайджаном оружия разного калибра, и все, что он видел своими глазами.

Гостей приветствовал вице-мэра Джермука Вардан Саркисян, который представил ситуацию и проблемы, возникшие в регионе в результате сентябрьской военной агрессии Азербайджана. По его словам, на данный момент ситуация в городе спокойная, но угрозы есть постоянно.

Татевик Гаспарян подчеркнула важность таких визитов, отметив, что они дают возможность еще раз представить международному сообществу реальность.