3 декабря министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Филиппа Рикера.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения.

Собеседники обсудили ситуацию вокруг урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и конфликта в Нагорном Карабахе.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что применение Азербайджаном силы и угрозы силой, непрекращающиеся провокации и воинственные заявления являются главным препятствием на пути к установлению прочного мира в регионе.

Мирзоян и Рикер обменялись мнениями о процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также о разблокировке транспортной инфраструктуры в регионе.