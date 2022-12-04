Азербайджанцы прибегли к провокации в районе общины Гетаван на трассе Матагис-Карвачар. Об этом сообщает МВД Республики Арцах.

«4 декабря сего года в очередной раз был организован проезд колонны азербайджанских грузовиков по маршруту Матагис-Карвачар в сопровождении российских миротворцев. Помимо грузовиков, в колонне была одна легковая машина, в которой находились 4 азербайджанца в штатском.

По техническим причинам колонна остановилась в общине Гетаван Мартакертского района, после чего азербайджанцы вышли из легковой машины и начали грубо и вызывающе вести себя по отношению к армянской молодежи.

На этой почве возник конфликт, в ходе которого водители грузовиков присоединились к указанным азербайджанцам и применили насилие в отношении армянской молодежи.

С целью прекратить конфликт, туда же подошли родственники молодых людей, в ходе чего между сторонами началась потасовка.

Участники инцидента получили легкие телесные повреждения. Пострадал и азербайджанский легковой автомобиль.

По предварительной информации, лица в штатском являются служащими ВС Азербайджана и Военной полиции, при том, что при посредничестве и сопровождении российских миротворцев регулярное использование данного маршрута должно было преследовать исключительно гуманитарные цели.

На данный момент Полиция Республики Арцах принимает меры по выяснению и документированию обстоятельств происшествия.

О случившемся проинформировано и командование РМК», — сообщает МВД республики.