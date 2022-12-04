В целях обеспечения безопасности участников открытия ХХ Международного детского конкурса песни «Евровидение» и зажжения елки на площади Республики улицы, ведущие к площади Республики, будут перекрыты с 15:00 5 декабря.

Арменпресс об этом сообщили в Полиции Армении.

«В частности, будет перекрыт проспект Тигран Меца —от пересечения проспекта Тиграна Меца-ул. Ханджяна, улица Налбандяна —от площади Сахарова, улица Абовяна —от пересечения улиц Абовяна-Пушкина, улица Амиряна —от пересечения улиц Амиряна-Закияна, улица Вазгена Саргсяна —от площади Шаумяна.

10 и 11 декабря, в дни проведения ХХ Junior Eurovision Song Contest 2022, начиная с 12:00 часов улица Атенки и Цицернакабердское шоссе будут периодически перекрываться.

Поскольку 10 и 11 декабря будет запрещено парковать автомобили на территории, прилегающей к Спортивно-концертному комплексу, зрители и посетители Junior Eurovision смогут парковать свои автомобили на площади Бразилии и прилегающих парковках.

Автобусы доставят посетителей международного песенного конкурса к Спортивно-концертному комплексу как от площади Бразилии, так и от станции «Берекамутюн» ереванского метрополитена по бесплатному маршруту.

И на Площади Республики, и в Спортивно-концертном комплексе полиция будет использовать металлодетекторы для проверки граждан и их вещей.

Надеемся на снисходительность и понимание граждан», — говорится в распространенном полициейсообщении.