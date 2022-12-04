Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна член Конгресса Испании Джон Иньярриту Гарсия награжден медалью «Мхитар Гош».

Как передает Арменпресс, Иньярриту написал об этом на своей странице в Twitter.

«Для меня было честью получить медаль «Мхитар Гош» от Республики Арцах (Нагорный Карабах). Мы будем и впредь защищать право армян жить в Арцахе —наряду с необходимостью международного признания», — написал Иньярриту.

В указе президента Республики Арцах говорится, что Иньярриту награжден медалью «Мхитар Гош» за политическую поддержку Арцаха.

Иньярриту получил медаль «Мхитар Гош» в представительстве Республики Арцах в Армении.

В эти дни в Армении находится депутат испанского парламента Джон Иньярриту. Он встретился с депутатами Национального собрания Республики Армения, посетил Джермук и Сотк, ознакомился с последствиями агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении в сентябре.