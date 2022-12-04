Военнослужащий, получивший огнестрельное ранение 3 декабря при не выясненных пока обстоятельствах, был доставлен в Центральный военный госпиталь, где был прооперирован.

Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арам Торосян.

«Состояние остается крайне тяжелым, раненый находится под наблюдением врачей больницы», — сказал Торосян.

МО РА ранее сообщило, что 3 декабря около 20:00 при обстоятельствах, которые до сих пор не установлены, военнослужащий Вооруженных сил Республики Армения Г.Х.