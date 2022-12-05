Третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном о проекте мирного договора может пройти до конца года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

Ранее он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне, и мы думаем, что до конца текущего года представляется возможным провести третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора», – сказал Байрамов.