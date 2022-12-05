Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство окружающей среды с целью обсуждения доклада о деятельности ведомства в 2022 году.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие вице-премьеры Мгер Григорян и Амбарцум Матевосян, руководитель Службы государственного надзора Романос Петросян, заместитель руководителя аппарата премьер-министра Баграт Бадалян, сотрудники аппарата премьер-министра, руководящий состав аппарата министерства и другие должностные лица.

Министр окружающей среды Акоп Симидян и заместители министра представили программы и мероприятия министерства по отраслевым направлениям.

Сначала была затронута работа в сфере управления водными ресурсами. В частности, было доложено, что в результате проведенных за отчетный период работ с 2024 года будет введено обязательное требование к рыбоводным хозяйствам, чтобы они работали с замкнутой системой оборотного водоснабжения. В настоящее время около 20-25% из более чем 1000 действующих рыбных хозяйств работают с системой оборотного водоснабжения. С 2024 года также будет введено требование онлайн-передачи данных, использования поверхностных и подземных вод, а также обязательство подсчета экологической течи. В течение 2022 года было установлено и опломбировано 25 онлайн-систем автоматического управления водомерами.

Было отмечено, что в 2020-2021 гг. проведено исследование фактического состояния ресурсов подземных вод Араратской долины, на основании чего в текущем году была запрещена выдача новых разрешений на водопользование через новые скважины в Араратской долине, а также через существующие скважины для целей рыбоводства, если иное не предусмотрено планами управления водными бассейнами.

Коснувшись выполнения обязательств Республики Армения в области климата, ответственные лица отметили, что в рамках Парижского соглашения об изменении климата разработана долгосрочная (до 2050 года) стратегия низкоуглеродного развития Армении.

В сфере охраны атмосферного воздуха проекты закона “Об охране атмосферного воздуха” и связанных с ним законов были приняты НС в первом чтении. В ближайшее время будут установлены современные нормы охраны атмосферного воздуха. Было подчеркнуто, что продолжаются мероприятия, направленные на стимуляцию использования электромобилей. Согласно Налоговому кодексу Армении срок освобождения от уплаты НДС при импорте и/или реализации транспортных средств с электродвигателем продлен до 1 января 2024 года.

В текущем году была разработана “Лесная политика, стратегия и национальный план действий Республики Армения на 2023-2032 годы”, которая в настоящее время находится на стадии обсуждения.

Законопроект о запрете продажи пластиковых пакетов находится в разработке. В этом контексте была отмечена важность не только запрета на продажу, но и принятия мер по запрету их производства в Армении и ввоза в нашу страну.

Ответственные лица сообщили, что министерство окружающей среды выдает около 18 видов разрешительных документов. Совместно с Комитетом государственных доходов впервые с 25 июля 2022 года внедрена и доступна электронная система выдачи “Разрешительных документов”.

В области управления водными ресурсами в течение отчетного периода была пересмотрена проектно-сметная документация на ликвидацию и консервацию глубоких скважин. Объявлен тендер на выполнение и технический контроль работ по ликвидации или консервации глубоких скважин.

Начат закупочный процесс по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию 10 промышленных полигонов с наиболее негативным воздействием на окружающую среду.

В рамках мониторинга загрязненных и деградированных земель на территории Республики Армения сотрудниками министерства были проведены полевые исследовательские работы, отбор проб почвы, лабораторные исследования.

ГЗАО “Авиаметеорологический центр «Звартноц»” планирует установить в международном аэропорту “Звартноц” новое оборудование. Также новая современная метеостанция будет установлена в аэропорту “Ширак” на пороге взлетно-посадочной полосы 02.

Затем была затронута деятельность национальных парков “Севан”, “Дилижан”, “Озеро Арпи”, ГНКО “Заповедный комплекс”, ГНКО “Зангезурский биосферный комплекс”, ГНКО “Государственный заповедник «Хосровский лес»”.

Было доложено, что из центра оленеводства национального парка “Дилижан” выпущена первая группа благородных оленей. В результате животные, считавшиеся вымершими в дикой природе, вернулись в естественную среду обитания.

Продолжается реализация мероприятий по урегулированию проблем озера Севан. В частности, реализуются мероприятия по предотвращению поступления сточных вод в озеро, обеспечению альтернативной очистки сточных вод, обеспечению регулярного сбора мусора, переоснащению системы мониторинга озера Севан и повышению ее пропускной способности, восстановлению экосистемы озера Севан и разработке плана управления национальным парком “Севан”.

Также были продолжены работы по регулированию промыслового вылова рыбы из озера Севан. С 2022 года два раза в год проводится учет запасов рыбы и раков в озере Севан и его водосборном бассейне. Окончательный отчет будет представлен до 15 декабря, что станет основанием для установления квот промыслового вылова на следующий год. Было отмечено, что в текущем году в озеро Севан было выпущено 15,5 тыс летней форели и 163 тыс гегаркуникской форели.

Был также затронут ход лесовосстановительных работ. Было отмечено, что в текущем году работы охватили площадь 130 га.

Премьер-министр отметил важность программ, реализуемых министерством окружающей среды по вышеуказанным направлениям, а также подчеркнул необходимость их эффективной реализации. Никол Пашинян поинтересовался рядом программ и мероприятий. Состоялся обмен мнениями о реализованных и инициированных мероприятиях, обсуждены дальнейшие действия.

Премьер-министр отметил важность последовательного проведения работ по урегулированию проблем озера Севан, в то же время подчеркнул необходимость введения четких механизмов относительно деятельности общественных пляжей. Коснувшись шагов по восстановлению лесов, премьер-министр поручил ответственным лицам разработать и представить четкую дорожную карту, где будут по годам расписаны проекты и их объемы. Никол Пашинян подчеркнул, что восстановление лесов имеет стратегическое значение для правительства. Также была отмечена важность проводимых министерством работ по реализации программ энергосбережения в жилых домах, совершенствованию процесса оценки воздействия на окружающую среду и другим направлениям. Обсуждение этих вопросов будет продолжено.