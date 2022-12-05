Фильм «Американец» режиссера Майкла А. Гурджян, показанный в официальной конкурсной программе международного кинофестиваля в Салерно (Италия), признан лучшим иностранным фильмом (Winner Best Film).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр Армении.

Фильм, созданный при содействии государства, рассказывает историю Чарли, молодого армянина, чудом пережившего геноцид и иммигрировавшего в США, семья которого стала жертвой этого преступления. История начинается в 1947 году, когда Чарли возвращается в Армению и сталкивается с суровой реальностью советского коммунизма.

Режиссер и сценарист: Майкл А. Гурджян; Оператор: Гасем Эбрагимян; Роли исполняют актеры: Овик Кеучкериан, Михаил Трухин, Нелли Уварова, Жан-Пьер Ншанян; Продюсеры: Арман Ншанян, Сол Трион, Патрик Малхасян, Ани Ворсканян; Продюсерская компания: People Of Ar Productions.