Проект решения Совета ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении нужно подписать, это важно и для самой республики.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в понедельник на заседании Парламентской Ассамблеи организации в Москве.

«По поручению глав государств в Армении отработала мониторинговая миссия во главе с генеральным секретарем и начальником оперативного штаба нашей организации. По итогам этой работы был подготовлен проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения, которое было рассмотрено на сессии совета 23 ноября. В силу различных позиций государств ОДКБ принять этот проект не удалось, — отметил он. — Я надеюсь, что после определенной доработки мы выйдем на подписание этого проекта решения и принятие этих мер. Я уверен, что это нужно, в том числе и для Армении».

Зась подчеркнул, что обстановка на армяно-азербайджанской границе остается тяжелой. По его словам, несмотря на несовпадающие оценки стран — членов ОДКБ ситуации в регионе, все государства согласны с тем, что в нынешних условиях Армения сталкивается с рисками и угрозами. «Поэтому был выработан комплекс мер по оказанию помощи Армении — шесть пунктов, которые одобрены всеми государствами, достаточно весомый пакет мер», — пояснил генсек организации.

«Это и проведение дополнительной политико-дипломатической работы по обеспечению территориальной целостности Армении, продление мониторинговой миссии на два месяца дополнительно, которая развернула бы свои рабочие группы вдоль границы на сложных участках, и это позволило бы оперативно принимать необходимые меры по необходимости. Это и оказание военно-технической помощи помощи», — уточнил Зась.