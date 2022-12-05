Глава укрупненной общины Варденис Гегаркуникской области Аарон Хачатрян принял члена Конгресса депутатов Королевства Испании Джона Иньярриту.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Вардениса, Джона Иньярриту сопровождали депутаты Национального Собрания Армении Татевик Гаспарян и Левон Григорян.

Перед встречей с главой общины гости в сопровождении заместителя губернатора Гегаркуника Ваана Зарояна и первого заместителя главы Вардениса Карена Мкртчяна посетили административный поселок Сотк, встретились и побеседовали с жителями, на месте зафиксировали нанесенный населению ущерб в результате агрессии, предпринятой вооруженными силами Азербайджана 13-14 сентября 2022 г., ознакомились с ситуацией, сложившейся после этой агрессии.

Аарон Хачатрян поблагодарил испанского парламентария за поддержку населения приграничных населенных пунктов, оказавшегося в сложной ситуации в результате враждебной агрессии, а также подробно представил проблемы, с которыми столкнулась община, пострадавшая от военных событий.

«Считаю очень важными такие визиты, когда иностранные депутаты и политики лично знакомятся с предпринятой противником агрессией, сложной ситуацией, которая сложилась в наших приграничных населенных пунктах, составляют точное представление и говорят об истинных намерениях и агрессивном поведении противника. И каждое осуждение, точное изложение дел может стать сдерживающим фактором и создать благоприятные условия для сохранения мира», — отметил Аарон Хачатрян.