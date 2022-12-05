Информация об установлении азербайджанского блокпоста в коридоре, соединяющем Арцах с Арменией, не соответствует действительности.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Службы национальной безопасности Республики Арцах, которое приводим ниже:

«Сегодня в СМИ и социальных сетях было распространено интервью командующего российскими миротворческими войсками в Арцахе Андрея Волкова, на основании которого был сделан вывод о том, что в коридоре, соединяющем Арцах с Арменией, будет установлен азербайджанский блокпост.

Служба национальной безопасности Республики Арцах организовала обсуждение вопроса с А.Волковым, в ходе которого последний заявил, что в коридоре не будет КПП, коридор не будет контролироваться азербайджанцами и на участках расположения миротворцев в коридоре не будет азербайджанцев. По утверждению А.Волкова, планируется только установка устройства технического контроля для облегчения работы миротворцев.

В ближайшее время командование российской миротворческой миссии в Арцахе сделает соответствующее заявление по этому поводу».