В начале этой недели в Москве состоялось совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и 15-е пленарное заседание Ассамблеи.

На заседании выступил председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян, отметивший, что в последние годы в геополитическом измерении наметились политические реалии, которые ознаменуют трансформацию системы международных отношений в ближайшем будущем. По его словам, именно в этом контексте региональные организации безопасности должны проявлять большую активность.

«Для Армении первостепенным приоритетом была актуализация механизмов кризисного реагирования, мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций.

Проведены работы по углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержки в целях выработки согласованных подходов к международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств-членов ОДКБ”, — отметил Ален Симонян.

Спикер НС Армении коснулся также парламентского сотрудничества в рамках организации, подчеркнув необходимость координировать законодательную работу посредством принятия модельных актов и выработки рекомендаций по широкому кругу вопросов.

Господин Симонян особо выделил, что с момента последнего заседания военно-политическая обстановка в регионе Южного Кавказа ухудшилась, происходят события, подрывающие стабильность и региональную безопасность.

В этом аспекте он подробно остановился на военных действиях азербайджанских вооруженных сил, вторгшихся на территорию Армении в сентябре этого года, напомнив, что на новом этапе агрессии азербайджанцы оккупировали определенные части суверенной территории Республики Армения, что воинственная риторика официального Баку свидетельствует о будущих экспансионистских устремлениях Азербайджана.

“В этой непростой ситуации, — заявил спикер НС Армении, — военно-политическая поддержка наших партнеров по ОДКБ была крайне важна для Армении, и армянская сторона изложила свои ожидания, а именно:

Четкая политическая оценка Организации в связи с сентябрьской эскалацией на армяно-азербайджанской границе;

Принятие дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении после агрессии Азербайджана”.

Далее А.Симонян подчеркнул, что сегодня в зоне ответственности ОДКБ находятся вооруженные силы третьей страны, и он не знает, чем это можно объяснить и как партнеры видят продолжение этой ситуации, когда почти каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня, в результате чего гибнут армяне.

Что касается выхода Армении из ОДКБ, то председатель парламента Армении заверил: Армения никогда не делала заявлений о выходе из ОДКБ, но было сказано, что ОДКБ покидает регион, чем и обеспокоены в нашей стране.

Затронув тему урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, спикер НС Армении сказал следующее:

“Сегодня перед нами стоит задача защитить население Нагорного Карабаха. Азербайджан начал заявлять, что проблемы Нагорного Карабаха отныне не существует, как и нет коренного армянского населения Нагорного Карабаха. На днях Минобороны Азербайджана потребовало от российских миротворцев не использовать название Нагорный Карабах и армянские топонимы. Более того, мы видим намерение азербайджанской стороны закрыть Лачинский коридор. Лачинский коридор — единственная полноценная дорога гуманитарного значения для жизнеобеспечения армян Нагорного Карабаха”.

При этом председатель НС отметил, что усилия и предпринятые шаги Армении на деле подтверждают приверженность Армении мирному урегулированию всех связанных с конфликтом вопросов, в том числе обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

На заседании выступил и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, высказавший убеждение, что проект решения Совета ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении нужно подписать — это важно и для самой республики.

Он напомнил, что по поручению глав государств в Армении отработала мониторинговая миссия во главе с генеральным секретарем и начальником оперативного штаба организации. По итогам этой работы был подготовлен проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения, которое было рассмотрено на сессии совета 23 ноября с.г. Однако в силу различных позиций государств ОДКБ принять этот проект не удалось. В то же время генсек ОДКБ выразил надежду, что после определенной доработки организация выйдет на подписание этого проекта решения и принятие этих мер.

«Я уверен, что это нужно, в том числе и для Армении», — сказал Зась, подчеркнув, что обстановка на армяно-азербайджанской границе остается тяжелой.

По его словам, несмотря на несовпадающие оценки стран-членов ОДКБ ситуации в регионе, все государства согласны с тем, что в нынешних условиях Армения сталкивается с рисками и угрозами.

«Поэтому был выработан комплекс мер по оказанию помощи Армении — шесть пунктов, которые одобрены всеми государствами, достаточно весомый пакет мер», — пояснил генсек организации. Это и проведение дополнительной политико-дипломатической работы по обеспечению территориальной целостности Армении, продление мониторинговой миссии на два месяца дополнительно, которая развернула бы свои рабочие группы вдоль границы на сложных участках, и это позволило бы оперативно принимать необходимые меры. Это и оказание военно-технической помощи «.

Парламентарии ОДКБ обсудили вопросы гармонизации законодательства стран-членов ассамблеи, модельные правовые акты и рекомендации, подвели итоги председательства Армении в ОДКБ и обозначили приоритеты для дальнейшей работы

По итогам заседания ассамблея приняла ряд рекомендаций, в частности по гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ о статусе военнослужащих и приравненных к ним категорий государственных служащих, противодействию рискам неконтролируемого распространения виртуальных активов и терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса и др.

Кроме того, ПА ОДКБ приняла заявление «О недопустимости разработки биологического и токсинного оружия».