Заместитель генерального прокурора Армении, координирующий область функций, направленных на взыскание имущества незаконного происхождения Србуи Галян 5-12 декабря находится с рабочим визитом в США для участия в организованной «Transparency International» 20-й Международной конференции “Против коррупции” в Вашингтоне.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Генпрокуратуры, 5 декабря Србуи Галян встретилась с представителями Федерального бюро расследований США. Во встрече также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в США Лилит Макунц.

Стороны высоко оценили сложившееся сотрудничество и обсудили перспективы продолжительного и эффективного сотрудничества.

Стороны высоко оценили сложившееся сотрудничество и обсудили перспективы продолжительного и эффективного взаимодействия.

На встрече, в частности, был обсужден ряд вопросов, связанных с возвратом нажитых преступным путем активов, повышением эффективности совместной борьбы с отмыванием денег, оказанием взаимной правовой помощи в рамках уголовного производства.

В рамках визита Србуи Галян также встретилась с сотрудниками департамента юстиции, были обсуждены вопросы, связанные с возвратом вывезенных из Армении активов и повышением эффективности взаимодействия.