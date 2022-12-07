В Багдаде 4 декабря состоялась 6-я министерская встреча Форума древних цивилизаций. Во встрече под председательством министра иностранных дел Ирака приняли участие представители Армении, Перу, Боливии, Китая, Египта, Греции, Италии, Ирана, Мексики, Альянса цивилизаций ООН и ЮНЕСКО.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своей речи заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян подчеркнул роль Форума как площадки культурного диалога и сотрудничества, отметив, что деятельность Форума направлена на защиту богатого культурного наследия древних цивилизаций.

Был подчеркнут тот факт, что в Нагорном Карабахе древнее армянское культурное наследие находится под угрозой исчезновения и проводится политика преднамеренного разрушения, осквернения, присвоения этого наследия и вандализма.

Замминистра подчеркнул важность поддержки международных партнеров для предотвращения уничтожения наследия древней армянской культуры. С этой точки зрения была подчеркнута необходимость безотлагательного осуществления технической миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие районы в рамках Гаагской конвенции 1954 года как важного средства сохранения армянского культурного наследия в регионе.

По итогам проделанной в ходе форума работы главы делегаций государств-членов приняли Багдадскую декларацию. Глав делегаций государств-членов принял премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.

В ходе визита заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян встретился с президентом Ирака Абдул-Латифом Рашидом. В ходе встречи Ваге Геворкян отметил, что Ирак является надежным партнером Армении в регионе. В этом контексте была подчеркнута важность дальнейшего расширения и развития всех сфер двустороннего сотрудничества, подчеркнута необходимость постоянного углубления торгово-экономических связей. Высоко оценены усилия иракской стороны по организации состоявшегося в Багдаде 6-го министерского Форума древних цивилизаций.

Состоялась также двусторонняя встреча заместителя министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяна с заместителем премьер-министра Ирака, министром иностранных дел Фуадом Хусейном. В ходе встречи собеседники затронули ряд представляющих двусторонний интерес вопросов, в числе проблемы региональной безопасности и мира. Стороны подтвердили готовность к развитию армяно-иракских отношений.