34 года назад в Армении произошло большое стихийное бедствие, ставшее серьезным испытанием для страны. В считанные секунды разрушительное землетрясение привело к обрушению тысяч зданий и гибели десятков тысяч людей. 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту 22,7 секунды по местному времени на севере Армении произошло разрушительное землетрясение с силой 10 баллов в эпицентре.

Понесенный ущерб

Спитакское землетрясение относится к так называемым землетрясениям полного цикла: форшоки, основной толчок и афтершоки. Землетрясение охватило около 40 % территории Армении. Пострадали 21 город и район, 342 села. Полностью или частично были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван, более ста сел и поселков Спитакского, Ахурянского, Гугаркского, Арагацкого, Калининского и Степанаванского районов.

514 000 человек остались без крова. Ранения различной степени тяжести получили около 20 000 человек, погибло 25 000 человек. Очень много жертв было в Гюмри — 15-17 000 и в Спитаке — 4 000 человек.

В результате разрушительного землетрясения было уничтожено 17 % жилищного фонда РА, прекратили свою деятельность более 100 промышленных предприятий, пострадали памятники архитектуры, истории и искусства.

Рядом с Арменией был весь мир

С первых же минут после землетрясения все население начало самоотверженную работу, но ощущалась нехватка необходимых спасательных средств.

В Армению из Москвы прибыла специальная комиссия во главе с Председателем Совета Министров СССР Николаем Рыжковым. Всестороннюю помощь Армении оказали более 113 стран мира и 7 международных организаций. В Армению были доставлены медикаменты, медицинское оборудование, строительная техника, палатки, продукты питания и другие необходимые предметы.

В 1989 году в зоне бедствия работало более 40 000 специалистов и военнослужащих из разных регионов Советского Союза. Различные государства продолжали помогать Армении и в последующие годы.

Диаспора была с Арменией с первых часов землетрясения

Наши соотечественники помогали Армении в рамках многих инициатив. Были созданы «SOS Армени», «Азнавур Армении» и десятки других организаций. Многие армянские специалисты диаспоры устремились в Армению: врачи, психологи, строители, архитекторы, остались здесь и участвовали в спасательных и реабилитационных работах.

Заживающие раны

Завершается государственная программа улучшения жилищных условий семей зоны бедствия, оставшихся без крова в результате землетрясения. В рамках начатой в 2008 году программы бенефициарами стали 5419 семей Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областей. Из этих семей 5 391 уже решили свою жилищную проблему в рамках выделенных в предыдущие годы 70 млрд драмов. Жилищный вопрос 28 семей в общине Джрадзор Ширакской области все еще нуждается в разрешении. Следует отметить, что эти семьи предпочли, чтобы решение их жилищной проблемы рассматривалось в рамках проекта строительства нового поселка вокруг водохранилища Капси. Таким образом, можно сказать, что обязательства государства перед всеми семьями, признанными бенефициарами, будут выполнены. Остаются семьи, не охваченные программой обеспечения жильем, которые обжалуют и восстанавливают свои права в судебном порядке. Тем семьям, которые вернут себе право на улучшение жилищных условий, жилищные проблемы будут решаться с помощью сертификата на покупку жилья. Исключение составят семьи, претендующие на 1 комнату в сельской местности, которым будет оказана прямая финансовая помощь в размере 3 млн драмов. В 2021 году 16 таких семей восстановили свои права.

Временные строения в зоне бедствия начнут демонтироваться с 2023 года, процесс будет осуществляться поэтапно. В годы, последовавшие за землетрясением 1988 года, было возведено и построено множество временных строений, и, несмотря на реализацию программ в разные годы, эта проблема все еще сохраняется. Она существует не только как социальная проблема стесненных жилищных условий для семей, но и как градостроительная проблема. Районы обустроены непригодной в градостроительном плане застройкой, опасной для жизни, не соответствующей никаким нормам проживания.

Начальник управления жилищного фонда и коммунальных инфраструктур Комитета градостроительства РА Таня Арзуманян сообщила, что зарегистрировано 7200 временных строений. До 10 февраля 2023 года общины должны представить их в классифицированном виде. Будут определены группы по степени содействия.«Группы будут разными. Одна из них — группа, которая стала бенефициаром государственной программы жилищной помощи, но по каким-то причинам не воспользовалась своим правом. Семьям этой группы будет выдан сертификат на приобретение жилья. Следующая группа, которой также планируется выдать сертификат на покупку жилья, — это лица, оставшиеся без крова в результате землетрясения, но пропустившие сроки получения содействия. Есть семьи, которые, хотя и владеют собственностью, но после землетрясение их дома подлежат сносу. При соответствующем заключении профессиональной организации, эти семьи также получат сертификат на приобретение квартиры. Следующий вид содействия — оказание материальной поддержки в размере стоимости одной комнаты. Речь о семьях, которые с годами стали многочисленнее. Следующей формой поддержки является предоставление суммы на аренду в течение года. Речь идет о семьях, которые в предыдущие годы получали помощь, но либо не использовали ее адресно, либо отчуждали полученную квартиру. Они получат эту сумму, чтобы освободить свои дома. Далее следуют семьи, которые по разным причинам оказались в статусе бездомных. Для них будет выделен фонд социального жилья. Работы начнутся с 2023 года, а срок, предусмотренный программой, — конец 2027 года.