Заседание Национального собрания началось с минуты молчания в память жертв Спитакского землетрясения.

Как сообщает «Арменпресс», в начале заседания 7 декабря к депутатам с таким предложением обратился председатель Национального собрания Ален Симонян.

34 года назад в Армении произошло большое стихийное бедствие, ставшее серьезным испытанием для страны. В считанные секунды разрушительное землетрясение привело к обрушению тысяч зданий и гибели десятков тысяч людей. 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту 22,7 секунды по местному времени на севере Армении произошло разрушительное землетрясение с силой 10 баллов в эпицентре.

Землетрясение охватило около 40 % территории Армении. Пострадали 21 город и район, 342 села. Полностью или частично были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван, более ста сел и поселков Спитакского, Ахурянского, Гугаркского, Арагацкого, Калининского и Степанаванского районов.

514 000 человек остались без крова. Ранения различной степени тяжести получили около 20 000 человек, погибло 25 000 человек. Очень много жертв было в Гюмри — 15-17 000 и в Спитаке — 4 000 человек.В результате разрушительного землетрясения было уничтожено 17 % жилищного фонда Армении, прекратили свою деятельность более 100 промышленных предприятий, пострадали памятники архитектуры, истории и искусства.