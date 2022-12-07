Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян обратился с посланием по случаю 34-й годовщины землетрясения. Как сообщает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники, сегодня мы поминаем невинных жертв разрушительного Спитакского землетрясения и преклоняемся перед их памятью.

7 декабря 1988 года — один из самых трагических дней нашей истории.

34 года назад в результате стихийного бедствия погибло около трех десятков тысяч наших соотечественников, сотни тысяч остались без крова. Экономике страны, потенциалу и психологии народа был нанесен огромный удар, последствия которого ощутимы и сегодня.

Стихийные бедствия являются испытанием для государств и народов, демонстрирующим внутренний резерв государственности и сопротивляемости общества.

В то судьбоносное время войны и построения государственности наш народ смог сплотиться, укрепиться духом и волей, созидать и строить.

В этом заветном деле не остались в стороне и наши соотечественники, рассеянные по всему миру, дружественные армянскому народу государства и люди, которые оказали свое неоценимое содействие ликвидации последствий землетрясения, восстановлению пострадавших от катаклизма населенных пунктов, образовательных и промышленных сооружений.Все усилия нашего государства и общества каждый день должны направляться на устранение материальных и моральных последствий землетрясения, потому что лучшим способом чтить память невинных жертв станут восстановленные, развивающиеся и цветущие города и села, зеленеющие парки и освещенные улицы, образовательные и промышленные строения Гюмри, Спитака, Ванадзора и десятков других общин».