6 декабря 2022 года в Москве состоялось 11-е заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджанской Республики Шахин Мустафаева.

«Арменпресс» сообщили об этом в Аппарате вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Стороны подчеркнули позитивную роль Российской Федерации в урегулировании отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также в приложении усилий по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные со строительством железной дороги в регионе между Республикой Армения, Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, с развитием железнодорожного сообщения и организацией перевозок.

Стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений руководителей Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики относительно разблокирования транспортно-экономических коммуникаций региона.Армянская и азербайджанская стороны выразили признательность российской стороне за гостеприимство и организацию встречи на высшем уровне.