Министр Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна заявила о необходимости продления мандата наблюдательной миссии ЕС, находящейся в Армении с 20 октября.

Как сообщает «Арменпресс», об этом она заявила 6 декабря в ходе сессии вопросов и ответов между правительством и Национальным собранием.

«Посредством мониторинга границы эта миссия действительно ограничила риск эскалации», — заявила Катрин Колонна. Она отметила, что напряженность между Арменией и Азербайджаном не спадает. Министр подтвердила содействие Франции и Евросоюза Армении и обещала прилагать постоянные усилия для установления мира в регионе.