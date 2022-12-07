7 декабря министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял посла США Линн Трейси, завершающую свою дипломатическую миссию в Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Собеседники с удовлетворением отметили положительную динамику в отношениях Армении и США, в том числе и активный политический диалог.

Министр Мирзоян поблагодарил посла Трейси за значительный вклад, внесенный в развитие армяно-американских отношений и наградил посла почетной медалью МИД РА.Арарат Мирзоян пожелал Линн Трейси успехов в ее последующей службе.