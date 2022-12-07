Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян коснулся очередной провокации, устроенную на днях Азербайджаном, когда азербайджанцы перекрыли автодорогу Горис-Степанакерт, оставив Арцах в фактической блокаде.

По сообщению «Арменпресс», об этом Мирзоян сказал в ходе сессии вопросов и ответов с членами правительства в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата фракции ГД Армана Егояна.

Он подчеркнул, что закрытие дороги и Лачинского коридора будет грубым нарушением заявления от 9 ноября. Однако в результате переговоров с командованием российских миротворческих войск вопрос был быстро решен.

«И вообще, я думаю, что стороны могут предъявлять претензии, предложения или требования друг другу только в рамках договоренностей, которые достигнуты, зафиксированы и приняты всеми сторонами и хорошо известны. Конечно, мы должны признать, что ситуация очень хрупкая, вопросы не урегулированы, а предъявление новых требований может быть направлено только на обострение ситуации, намеренно или непреднамеренно, это уже вопрос комментариев», — сказал глава МИД.3 декабря стало известно, что группа азербайджанцев в штатских одеждах перекрыла трассу Степанакерт-Горис, якобы по экологическим причинам на перекрестке Шуши — Карин Так.

В информационном штабе Арцаха сообщили, что очевидно, что этим шагом Азербайджан идет на провокацию, чтобы прервать сухопутную связь между Арменией и Арцахом, и подвергнуть мирное население психологическому террору. Ответственные лица дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил вели переговоры с азербайджанской стороной по вопросу открытия автомобильной дороги Степанакерт-Горис. В результате более чем трехчасовых переговоров с азербайджанской стороной единственная автомагистраль, соединяющая Арцах с Арменией, была открыта в двустороннем порядке.