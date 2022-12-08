Отныне Союз ветеранов Армении будет носить имя прославленного советского полководца, командующего армиями и фронтами Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, маршала Ованнеса Христофоровича Баграмяна.

В Союзе ветеранов состоялось мероприятие, посвященное 125-летию Ованнеса Баграмяна, в котором приняли участие родственники легендарного полководца, представители министерства обороны, дипломатических миссий, лидеры ветеранского движения и другие. В мероприятии участвовал внук Ованнеса Баграмяна, Иван Баграмян.

В течение мероприятия была открыта памятная доска, на которой Союз ветеранов уже именовался именем Ованнеса Баграмяна.

Руководитель культурного центра «Дом Москвы» Ваграм Карапетян отметил, что подобные мероприятия являются хорошим примером повышения патриотизма населения. По его убеждению, маршал Баграмян является символом патриотического воспитания молодежи.

«Маршал Баграмян является символом безопасности каждого государства. Его вклад в безопасность страны неоценим. Мы счастливы — быть частицей этого события. Мы обязуемся и в будущем быть рядом с героями, что будет способствовать улучшению отношений между Россией и Арменией», — сказал он.

Ветеран Великой Отечественной войны Розалия Абгарян подчеркнула, что они гордятся тем, что с сегодняшнего дня Союз ветеранов Армении будет носить имя маршала Баграмяна.

«Мы не забыли и никогда не забудем подвигов, совершенных нашим соотечественником маршалом Ованнесом Христофоровичем Баграмяном. Мы рады, что отныне Союз ветеранов Армении будет носить его имя», — заключила она.

У маршала Баграмяна редкая и богатая биография, полная взлетов и падений, невероятных успехов и трагических поворотов судьбы. Ему суждено было участвовать в самых кровопролитных боях первых месяцев Великой Отечественной войны, в которых ему удалось организовать мощное сопротивление и подавить врага.

Многочисленные боевые операции Баграмяна против гитлеровцев до сих пор тщательно изучаются во всех военных академиях мира. Операция «Багратион» навсегда останется образцом и объектом подражания. Освобождение Прибалтики и взятие неприступной крепости Кенигсберг за четыре дня — самые уникальные операции, запланированные и успешно осуществленные маршалом Баграмяном.

Однако вершиной его военного искусства считается операция «Анадырь».

Пройдя четыре войны, от Первой мировой — до Гражданской, от Советско-Финской — до Второй мировой, маршал Баграмян золотыми буквами вписал свое имя в историю народов Советского Союза.