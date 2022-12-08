Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 8 декабря принял специального представителя по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, состоялся обмен мнениями о разработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, последних развитиях вокруг нагорно-карабахского конфликта, а также о процессе делимитации и разблокировании региональных транспортных инфраструктур.

Арарат Мирзоян отметил, что армянская сторона привержена своей позиции по установлению мира и стабильности в регионе, подчеркнув, что непрекращающиеся провокационные действия и максималистская риторика Азербайджана ведут к обострению хрупкой ситуации с безопасностью.

Собеседники коснулись также деятельности наблюдательной миссии ЕС в Армении и подчеркнули важность ее роли.