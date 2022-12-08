Руководитель аппарата премьер-министра Республики Армения Араик Арутюнян 6-7 декабря 2022 года в Вашингтоне принял участие в Международной антикоррупционной глобальной конференции.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра, конференция собрала более 3000 участников: руководителей правительств, представителей гражданского общества, научных кругов и международных организаций.

Из Армении присутствовали представители Комиссии по предотвращению коррупции, Комитета государственных доходов, генеральной прокуратуры, Офиса Омбудсмена, Центрального банка, Министерства юстиции и гражданского общества.

Участники конференции представили свои достижения, неудачи и глобальные вызовы в борьбе с коррупцией. Отметили влияние пандемии, войн и автократических режимов на реформы, и особенно на предотвращение и борьбу с коррупцией.

В рамках конференции был проведен ряд встреч и обсуждений для эффективного внедрения системных реформ в области борьбы с коррупцией и ее предотвращения в Армении и продвижения новых путей сотрудничества.