Проект Закона Республики Армения «О государственном бюджете Республики Армения на 2023 год» получил одобрение Национального собрания Армении.

Как сообщает «Арменпресс», проект был принят 8 декабря, получив 66 голосов «за» при 28 «против».

Расходы государственного бюджета на 2023 год составят 2 трлн 591 млрд драмов, доходы — 2 трлн 302 млрд драмов.

В основе проекта госбюджета лежит прогноз 7-процентного экономического роста.

Планируется, что долг правительства в драмовом эквиваленте к концу 2023 года составит 4 трлн 645 млрд драмов, или 49,8% от ВВП.