Таковы главные ориентиры экономического развития, да и сохранения жизнедеятельности всех отраслей страны на будущий год.

В среду, 7 декабря, правительство после тайм-аута, взятого по окончании предварительных слушаний в постоянных комиссиях НС проекта Государственного бюджета на 2023 год, вынесло на суд законодателей окончательный вариант главного экономического документа на будущий год.

Как отметил министр финансов Тигран Хачатрян, в окончательной редакции документа внесены определенные изменения — увеличены запланированные расходы и доходы.

Так, расходы увеличились на 826 млн драмов, доходы – 734,5 млн. Налоговые поступления не изменились. Увеличение доходов произошло за счет других источников и официальных грантов.

По словам господина Хачатряна, изменения в документе обусловлены несколькими причинами: драмовые эквиваленты операций в иностранной валюте были пересчитаны по обменному курсу на 1 ноября, что привело к корректировке драмовых эквивалентов доходов, расходов и дефицита. Другая причина заключается в том, что координаторы программ актуализировали документальные обоснования, относящиеся к определенным программам, в результате чего в ряде случаев увеличились бюджетные ресурсы, выделяемые на эти программы. В связи с увеличением бюджетных средств на отдельные программы сокращены средства резервного фонда правительства.

Как отметил министр, увеличение расходов бюджета связано с увеличением процентных платежей, составивших 826 млн драмов. В ряде случаев увеличение расходов госбюджета на 2023 год связано с тем, что часть расходов, запланированных на 2022 год, не была полностью реализована в текущем году и была включена в программу следующего года. Основная часть увеличения расходов приходится на программы обороны, экономики и социального обеспечения.

Что касается внешнего долга, то, по прогнозам правительства, в будущем году он снизится. В драмовом эквиваленте ныне он составляет 4 трлн 645 млрд драмов или 49,8 % от внутреннего валового продукта, а вот если курс доллара станет ниже — уменьшится и данный показатель.

Заметим, что расчет этого показателя основан на обменном курсе 436 драмов за доллар США.

«Если фактический обменный курс будет на 5 процентов ниже или выше указанного, то государственный долг по отношению к ВВП будет находиться в пределах от 48 до 51 процента. В течение 2023 года вес внешнего долга уменьшится и составит 57,6 процентов от общего долга. К концу этого года доля внешнего долга в общем долге составляет 60,2 процента», — сказал министр, напомнив, что в 2018 году вес внешнего долга в долге правительства составлял более 78 процентов. А запланированный на следующий год показатель в 60 процентов министр посчитал весьма значительным достижением и результатом государственной политики управления долгом.

Министр также ответил на вопросы законодателей.

Вчера на утреннем заседании парламент 66 голосами «за» и 28 «против» принял главный финансовый документ Республики Армения на 2023 год.

Напомним, что шаги правительства, намеченные в Госбюджете, нацелены на увеличение возможностей для экспорта армянских товаров, формирование благоприятной среды для хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Правительство уделило внимание на развитие малого и среднего предпринимательства. Будут созданы новые рабочие места, начинающие предприниматели получат содействие. Государственная поддержка будет оказана также коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере ИТ.

В различных отраслях экономики будут созданы широкие возможности для вовлечения женщин, в частности, сочетания работы и материнства. Для обеспечения жильем многодетных и молодых семей будет предоставлена государственная поддержка погашения ипотечных кредитов. Для этого предусмотрены расходы в размере 1 млрд 290 млн драмов.

В проекте главного финансового документа будущего года большое внимание уделено сельскому хозяйству. Эта сфера, напомним, обеспечивает около 11 процентов валового внутреннего продукта, а около 22 процентов занятого населения Армении трудится именно в сельском хозяйстве. Проводимая правительством политика будет направлена на интенсификацию сельского хозяйства, повышение его эффективности.

В условиях ограниченного внутреннего рынка инвестиционная привлекательность Армении будет обусловлена также фактором доступности рынков ЕАЭС, Евросоюза и Ирана. В этом вопросе велика роль инвестиционной политики.