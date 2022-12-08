Уходящая неделя ознаменовалась очередными провокационными действиями Азербайджана.

Похоже, в этой стране политика террора принимает новые виды и формы. Не ошибусь, если скажу, что это лишь вершина айсберга мерзких выходок, с которыми мы столкнемся в ближайшем будущем.

Экологи-террористы

Так, 3 декабря около 11:00 группа оголтелых головорезов и военных, которые ловко маскировались под сотрудников минэкологии и компании AzerGold, вероломно нарушив трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, в районе оккупированного города Шуши заблокировали трассу Армения-Арцах. Масштабная провокация, задуманная бакинскими бандами тьмы, была направлена на устрашение местного населения. Так называемых «экологов» выдавала армейская прическа и агрессивный настрой. В числе возмутителей спокойствия также засветились «экологи», которые забыли переодеться и явились на место преступления в военном камуфляже.

Но лжеэкологи не были ОДИНОКИ в своем подлом начинании, и в какой-то момент к ним присоединились так называемые «азербайджанские журналисты», которые буквально окружили российского генерала и начали задавать вопросы, которые не имеют ничего общего с журналистикой. Впрочем, алиевские журналисты проявили себя во всей красе уже через несколько дней. Но, обо всем по порядку. Трасса, связывающая Армению с Арцахом, открылась после трехчасовых переговоров Командующего Российским миротворческим контингентом генерал-майора Андрея Волкова с главным азербайджанским экологом-чернорубашечником. После чего горстка азербайджанских лжегринписевцев направилась в штаб миротворцев в н.п. Иванян. Только к вечеру стало известно, что азербайджанцы завершив «переговоры» с руководством РМК вернулись в свои степи.

Изверги в Гетаване

Уже 4 декабря стало известно, что азербайджанцы прибегли к новой провокации в районе общины Гетаван на трассе Матагис-Карвачар. Во время очередного проезда колонны азербайджанских грузовиков по маршруту Матагис-Карвачар в сопровождении российских миротворцев, помимо грузовиков, в колонне была одна легковая машина, в которой находились 4 азербайджанских провокатора в штатском (старшие офицеры).

По техническим причинам колонна остановилась в общине Гетаван Мартакертского района, после чего азербайджанцы вышли из машины и начали мерзко и вызывающе вести себя по отношению к армянской молодежи. К военным хулиганам в штатском присоединились водители грузовиков, после чего начался конфликт. К армянской стороне подтянулись родственники молодых ребят, и в итоге стало известно, что несколько армян получили легкие телесные повреждения, также пострадал азербайджанский легковой автомобиль. Нет никаких сомнений в том, что данный инцидент стал продолжением захвата Лачинского коридора азербайджанскими «экологами».

Журналисты-убийцы

Очередную попытку проникнуть в зону ответственности российских миротворцев в Арцахе азербайджанцы предприняли 7 декабря. Под предлогом сопровождения все тех же «экологов», съемочные группы азербайджанских телеканалов в прямом эфире устроили цирковое представление. Разными приемами штатных гопников дебоширы пытались втянуть российских военных в свой подлый балаган.

Одна из акул пера, в данном случае микрофона, пытался ударить миротворца все тем же микрофоном. В итоге миротворцы не пропустили азербайджанцев в Иванян, где должны были состояться переговоры так называемых «экологов» с руководством миротворцев. Масштабная провокация азербайджанских журналистов, которые хотели устроить драку и пройти на территорию Арцаха завершилась фиаско.

Очевидно, что Азербайджан применяет новую технологию террора, в которую завлек и гражданские службы, что впрочем неудивительно, поскольку в азербайджанском обществе доминирует тотальная армянофобия, и гражданское лицо без лишней мотивации может стать таким же убийцей, как среднестатистический азербайджанский военный.