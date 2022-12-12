Информационный штаб Арцаха сообщает, что 10 декабря текущего года азербайджанская сторона, взяв за основу письмо командованию миротворческих войск Российской Федерации, дислоцированных в Республике Арцах— провести наблюдение в шахтах Мартакертского района, планировала посетить рудники Дрмбон и Кашен.

«Командованием миротворческих войск – по указанию своего начальства, разрешено разовое визуальное посещение вышеназванных шахт.

Принимая во внимание, что предложенный проект не был согласован с властями Республики Арцах и организацией, эксплуатирующей шахты, на месте работники горнодобывающей организации и жители близлежащих населенных пунктов самопроизвольно перекрыли доступ вышеуказанной группы на территорию шахт.

С целью разрешения создавшейся ситуации к местам встреч выехали представители властей Республики Арцах, и в результате переговоров было принято решение прекратить запланированный осмотр шахт и решить вопрос после дополнительных обсуждений.

Призываем граждан Республики Арцах воздерживаться от распространения непроверенных новостей и следить исключительно за официальной информацией. Заверяем, что власти предпринимают все шаги, чтобы избежать излишней напряженности и урегулировать все вопросы в соответствии с законодательством Республики Арцах», — говорится в сообщении.