Победителем международного конкурса песни «Детское Евровидение 2022», состоявшегося 11 декабря в Ереване, в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна, с песней «Oh Maman!» стал представитель Франции Лисандро.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами после окончания конкурса Лисандро сказал, что он очень рад победе: «Я горжусь своей командой, своими танцорами, моими друзьями, с которыми мы стали семьей. Я благодарен своей семье и людям, которые доверяли и верили в меня», — сказал он и добавил, что он мечтал победить в конкурсе.

Лисандро подчеркнул, что благодаря этой победе он сможет двигаться дальше. Он добавил, что это не только его награда. Она принадлежит и его команде, и народу Франции, людям, которые проголосовали за него.

Лисандро ранее заявлял, что увезет с собой из Армении лаваш и победу. «Я не знаю, сколько лаваша возьму с собой. Наверное, много. Но я очень воодушевлен, особенно этой наградой”, — подчеркнул юный певец.

Говоря о Наре — представительнице Армении на конкурсе, Лисандро признался, что сразу полюбил ее. Он думает, что она очень хороший человек и прекрасная певица и что, он в уме постоянно напевает песню Наре «Dance». «Мне понравились и выступления представителей Португалии, Италии и других стран», — сказал Лиссандро, поблагодарив всех участников за позитивную энергию и поддержку.

Поздравляя Лисандро, исполнительный директор Детского Евровидения Мартин Остердал сказал, что его выступление было превосходным, и он блистал всю неделю.

Исполнительный директор Общественной телекомпании Ованнес Мовсисян поздравил Лисандро и, напомнив, что в 2021 году представительница Армении Малена выиграла конкурс, проводимый во Франции, сказал: «Получилось так, что мы возвращаем конкурс во Францию. Ваш номер действительно был замечательным», — сказал он и поздравил всех участников конкурса, представительницу Армении Наре, занявшую второе место.

В юбилейном 20-м «Детском Евровидении» участие приняли представители 16 стран: Албания, Ирландия, Италия, Испания, Польша, Армения, Северная Македония, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Португалия, Сербия, Украина, Великобритания, Грузия, Франция объединенные лозунгом «Включи чудо». Символом конкурса этого года был разноцветный крутящийся волчок.Анжела Амбарцумян